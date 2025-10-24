Rencontre littéraire Gaëlle Josse Bibliothèque municipale Dinan

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24 19:00:00

2025-10-24

En partenariat avec la librairie Les Rouairies

Gaëlle Josse est autrice de romans, de poésie et de nouvelles. Ses ouvrages sont pour la plupart traduits dans de nombreuses langues et étudiés dans les lycées.

En Salle Mathurin-Monier

Public ado/adulte .

