Rencontre littéraire Colophon Grignan
Rencontre littéraire Colophon Grignan samedi 21 mars 2026.
Rencontre littéraire
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:30:00
fin : 2026-03-21 20:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Rencontre en présence de SOPHIE DAULL présentation de son livre Colères du vivant animée par Anne-Marie Liautard
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
English :
Meeting with SOPHIE DAULL to present her book Colères du vivant hosted by Anne-Marie Liautard
