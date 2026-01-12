Rencontre littéraire Colophon Grignan

Rencontre littéraire

Colophon 3 place Saint-Louis Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Rencontre en présence de ARNO BERTINA présentation de son livre Des obus, des fesses et des prothèses animée par Danièle Rousselier

.

Colophon 3 place Saint-Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with ARNO BERTINA, presentation of his book Des obus, des fesses et des prothèses hosted by Danièle Rousselier

L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes