RENCONTRE LITTÉRAIRE HAJAR AZELL Lamalou-les-Bains

Vendredi 26 septembre à 16h au centre Ulysse à Lamalou les Bains,

L’Association Lectures Vagabondes vous invite à une rencontre avec Hajar Azelle, jeune autrice franco-marocaine qui ouvrira le bal littéraire de ce dernier trimestre 2025, avec son deuxième roman « Le sens de la Fuite ».

Hajar Azell, qui nous avait entretenus de son premier roman L’envers de l’été en mars 2022 revient à Lamalou les Bains avec Le sens de la fuite (éd. Gallimard) qui nous place au sein des remous de plusieurs sociétés du Moyen-Orient.

A travers les aspirations de son héroïne Alice engagée dans sa quête de journaliste-reporter, de Beyrouth au Caire et de Syrie en Algérie, Hajar Azell « dépeint l’identité comme un processus en mouvement, une construction précaire, sans cesse remaniée par les aléas de l’Histoire et les déchirures intimes ». J.J. Bedu

L’entrée est en libre participation et notre librairie partenaire La Joie de Connaître sera présente pour la séance de dédicaces, accompagnée des traditionnels échanges autour du verre de l’amitié. .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 77 48 30 57

English :

Friday, September 26 at 4pm at the Ulysse center in Lamalou les Bains,

The Association Lectures Vagabondes invites you to a meeting with Hajar Azelle, the young French-Moroccan author who will be opening the literary ball in the last quarter of 2025, with her second novel « Le sens de la Fuite ».

German :

Freitag, den 26. September um 16 Uhr im Centre Ulysse in Lamalou les Bains,

Die Association Lectures Vagabondes lädt Sie zu einem Treffen mit Hajar Azelle ein, einer jungen französisch-marokkanischen Autorin, die mit ihrem zweiten Roman « Le sens de la Fuite » den literarischen Ball des letzten Quartals 2025 eröffnen wird.

Italiano :

Venerdì 26 settembre alle 16.00 presso il centro Ulysse di Lamalou les Bains,

L’Associazione Lectures Vagabondes vi invita all’incontro con Hajar Azelle, giovane autrice franco-marocchina che aprirà le danze letterarie dell’ultimo trimestre del 2025 con il suo secondo romanzo, « Le sens de la Fuite ».

Espanol :

Viernes 26 de septiembre a las 16.00 h en el centro Ulysse de Lamalou les Bains,

La Asociación Lectures Vagabondes le invita a un encuentro con Hajar Azelle, la joven autora franco-marroquí que abrirá el baile literario del último trimestre de 2025 con su segunda novela, « Le sens de la Fuite ».

