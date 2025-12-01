RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS Port-Vendres
RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS Port-Vendres mercredi 10 décembre 2025.
RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS
1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore. accueille HÉLÈNE LEGRAIS lors d’une rencontre littéraire.
.
1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89
English :
La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore. welcomes HÉLÈNE LEGRAIS for a literary encounter.
L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS Port-Vendres a été mis à jour le 2025-11-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE