RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS

RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS Port-Vendres mercredi 10 décembre 2025.

RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10

La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore. accueille HÉLÈNE LEGRAIS lors d’une rencontre littéraire.
  .

1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89 

English :

La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore. welcomes HÉLÈNE LEGRAIS for a literary encounter.

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE HÉLÈNE LEGRAIS Port-Vendres a été mis à jour le 2025-11-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE