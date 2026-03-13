RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE Ille-sur-Têt

RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE 5 Rue de l'Égalité Ille-sur-Têt 2026-04-10

RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE Ille-sur-Têt vendredi 10 avril 2026.

RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE

5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Rencontre avec Jean Boissée, auteur de l’ouvrage Le système des tours à signaux dans les Pyrénées Orientales, ou dans les pas d’Anny Pous .
Au détour des randonnées qui le mènent à travers les sentiers des Pyrénées-Orientales, Jean Boissée s’est dé…
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5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50  mediatheques@roussillon-conflent.fr

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English :

Interview with Jean Boissée, author of Le système des tours à signaux dans les Pyrénées Orientales, ou dans les pas d’Anny Pous .
While hiking the trails of the Pyrénées-Orientales region, Jean Boissée was struck by the…

L’événement RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-03-13 par OTI ROUSSILLON CONFLENT

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