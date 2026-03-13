RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE Ille-sur-Têt
RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE Ille-sur-Têt vendredi 10 avril 2026.
RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE
5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Rencontre avec Jean Boissée, auteur de l’ouvrage Le système des tours à signaux dans les Pyrénées Orientales, ou dans les pas d’Anny Pous .
Au détour des randonnées qui le mènent à travers les sentiers des Pyrénées-Orientales, Jean Boissée s’est dé…
.
5 Rue de l’Égalité Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50 mediatheques@roussillon-conflent.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Interview with Jean Boissée, author of Le système des tours à signaux dans les Pyrénées Orientales, ou dans les pas d’Anny Pous .
While hiking the trails of the Pyrénées-Orientales region, Jean Boissée was struck by the…
L’événement RENCONTRE LITTERAIRE JEAN BOISSEE Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-03-13 par OTI ROUSSILLON CONFLENT