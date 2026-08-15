Informations pratiques

Chartres

Rencontre litteraire Jean-Marie Blas de Roblès

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 17:30:00

fin : 2026-10-23 19:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Rencontre avec Jean-Marie Blas de Roblès pour son dernier roman Cipango, paru aux éditions Zulma. Suivi d’une vente dédicace. En partenariat avec L’Esperluète.

Menacé par l’Inquisition, le jeune Donato doit fuir le Portugal et ses bûchers. En cet an 1540, il embarque sur un vaisseau à destination de l’Afrique puis des Indes. Lorsqu’il accoste le lointain archipel décrit par Marco Polo sous le nom de Cipango, il s’immerge dans ce Japon médiéval, en apprend la langue, tombe éperdument amoureux et s’offre une nouvelle vie. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 12

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English :

A conversation with Jean-Marie Blas de Roblès about his latest novel, *Cipango*, published by Éditions Zulma. Followed by a book signing. In partnership with L’Esperluète.

L’événement Rencontre litteraire Jean-Marie Blas de Roblès Chartres a été mis à jour le 2026-08-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES