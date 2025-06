Rencontre littéraire : Jesse Owens, biographie – avec Alain Foix – Espace Culturel Louis Delgrés Nantes 19 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-19 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

« Le président Obama, lorsque sa femme lui demanda quel était son athlète préféré, répondit : « Je pense que c’est Jesse Owens […]. Ce ne sont pas seulement ses performances mais le fait qu’il ait contesté le nazisme. » Ce n’est pas uniquement parce qu’il est l’homme ayant défié Hitler ou le meilleur sprinter de l’entre-deux-guerres que le nom de Jesse Owens (1913-1980) résonne encore aujourd’hui : tout en étant un champion hors catégorie, il demeure homme parmi les hommes, citoyen actif commettant des erreurs tout en sachant les reconnaître. S’affirmant « américain en premier, noir en second » dans une Amérique fracturée par la question raciale, il incarne en réalité le symbole d’un citoyen du monde se battant sans relâche pour sa liberté. Le quadruple médaillé d’or aux JO de 1936, arraché à sa modeste condition de petit-fils d’esclave grâce à ses exploits physiques et à son travail acharné, est devenu l’emblème du sport comme espace possible de fraternité. À travers cet athlète d’exception, c’est tout un pan de l’histoire des jeux Olympiques modernes qui se lit. » Alain Foix sera présent afin d’échanger autour de cet ouvrage qui sera en vente/dédicace ensuite. L’auteur écrivain, philosophe, dramaturge et ancien athlète amateur, Alain Foix a été lauréat du Grand Prix Beaumarchais/ETC-Caraïbe de l’écriture théâtrale en 2004 et deux fois finaliste du Grand Prix de la biographie politique pour Martin Luther King et Toussaint Louverture. Directeur artistique de différents établissements, il fut conseiller culturel des 2ème Jeux de la Francophonie rassemblant artistes et athlètes de 47 pays francophones. Il dirige actuellement le Bazar Café, Tiers-lieu culturel de la Charité sur Loire.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/