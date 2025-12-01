RENCONTRE LITTÉRAIRE JULIEN DANIEL Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE JULIEN DANIEL

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore accueille JULIEN DANIEL, photographe contemporain.

English :

La Maison des mots ,Ass. Les mots, l’émotion , Librairie Oxymore welcomes JULIEN DANIEL, contemporary photographer.

