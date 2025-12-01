Rencontre littéraire Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Rencontre littéraire Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

L’auteur Kama Datsiottié vous présente son premier roman La Maison parue aux éditions Maïa.

Entrée libre.

Consommation sur place. .

English :

Author Kama Datsiottié presents her first novel La Maison , published by Maïa.

