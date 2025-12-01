Rencontre littéraire Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 16:30:00
L’auteur Kama Datsiottié vous présente son premier roman La Maison parue aux éditions Maïa.
Entrée libre.
Consommation sur place. .
English :
Author Kama Datsiottié presents her first novel La Maison , published by Maïa.
