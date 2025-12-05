RENCONTRE LITTERAIRE KIMIA KATOUEIZADEH, ARTISTE BD (IRAN) Canet-en-Roussillon
RENCONTRE LITTERAIRE KIMIA KATOUEIZADEH, ARTISTE BD (IRAN)
Avenue de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 19:30:00
2026-01-24
Kimia Katoueizadeh L’Iran, Moebius, et ‘Clayheart’. Une rencontre entre les lignes pour percer le mystère de l’animation d’avant-garde.
bertilledeswarte@chateaudelesparrou.fr
English :
Kimia Katoueizadeh: Iran, Moebius, and ‘Clayheart’. A meeting between the lines to unravel the mystery of avant-garde animation.
