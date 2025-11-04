Rencontre littéraire Maison de La Bresse La Bresse

Rencontre littéraire

Maison de La Bresse 7 A Rue de la Clairie La Bresse Vosges

Début : Mardi 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

2025-11-04

Pour partager la littérature avec le plus grand nombre, La Maison de La Bresse a créé Les Rencontres littéraires . Le programme y est varié et divertissant, afin de monter que littérature ne rime pas avec austérité, et de faire rimer auteur avec bonheur. C’est Agnès LEDIG ,qui vous accueillera à cette soirée.

Elle fait partie de ces romancières qui murmurent à l’oreille de ses lecteurs. Auteur de plusieurs best-sellers et albums pour la jeunesse, cette ancienne sage-femme raconte, avec une extrême sensibilité et un humanisme fort, le parcours de personnages blessés dont elle décrit la renaissance. Installée dans une ferme en lisière de forêt vosgienne, elle puise son inspiration dans les paysages ainsi qu’auprès des animaux et des plantes qui l’entourent.Tout public

Maison de La Bresse 7 A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95

English :

To share literature with as many people as possible, La Maison de La Bresse has created Les Rencontres littéraires . The program is varied and entertaining, to show that literature does not rhyme with austerity, and to make author rhyme with happiness. Agnès LEDIG will welcome you to the evening.

She is one of those novelists who whisper in her readers? ears. The author of several bestsellers and children?s books, this former midwife tells the stories of wounded characters as they are reborn, with great sensitivity and humanism. Based on a farm on the edge of the Vosges forest, she draws her inspiration from the landscapes, animals and plants that surround her.

German :

Um die Literatur mit möglichst vielen Menschen zu teilen, hat La Maison de La Bresse Les Rencontres littéraires ins Leben gerufen. Das Programm ist vielfältig und unterhaltsam, um zu zeigen, dass Literatur nicht gleichbedeutend mit Strenge ist, und um Autoren mit Glück zu reimen. Agnès LEDIG wird Sie an diesem Abend begrüßen.

Sie ist eine der Romanautorinnen, die ihren Lesern ins Ohr flüstern. Die ehemalige Hebamme ist Autorin mehrerer Bestseller und Jugendbücher und erzählt mit extremer Sensibilität und starkem Humanismus von verletzten Charakteren, deren Wiedergeburt sie beschreibt. Sie lebt auf einem Bauernhof am Waldrand der Vogesen und lässt sich von der Landschaft sowie den Tieren und Pflanzen in ihrer Umgebung inspirieren.

Italiano :

Per condividere la letteratura con il maggior numero di persone possibile, La Maison de La Bresse ha creato Les Rencontres littéraires . Il programma è vario e divertente, per dimostrare che la letteratura non è sinonimo di austerità e per far sì che gli autori facciano rima con felicità. Agnès LEDIG vi darà il benvenuto alla serata.

È una di quelle scrittrici che sussurrano all’orecchio dei lettori. Autrice di numerosi bestseller e di libri per bambini, questa ex ostetrica racconta con grande sensibilità e umanesimo le storie di personaggi feriti, descrivendone la rinascita. Vivendo in una fattoria ai margini della foresta dei Vosgi, trae ispirazione dai paesaggi, dagli animali e dalle piante che la circondano.

Espanol :

Para compartir la literatura con el mayor número posible de personas, La Maison de La Bresse ha creado Les Rencontres littéraires . El programa es variado y entretenido, para demostrar que la literatura no es sinónimo de austeridad, y para hacer rimar a los autores con la felicidad. Agnès LEDIG será la encargada de dar la bienvenida a la velada.

Es una de esas novelistas que susurran al oído de sus lectores. Autora de varios bestsellers y libros infantiles, esta antigua comadrona narra con gran sensibilidad y humanismo las historias de personajes heridos, describiendo su renacimiento. Vive en una granja al borde del bosque de los Vosgos y se inspira en los paisajes, los animales y las plantas que la rodean.

