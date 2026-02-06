RENCONTRE LITTÉRAIRE La Salvetat-sur-Agout
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Laure Philippon vient nous parler de son premier roman paru aux éditions L’Impensible. Une autrice est née !
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
English :
Laure Philippon talks about her first novel, published by L’Impensible. An author is born!
