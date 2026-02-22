RENCONTRE LITTÉRAIRE La Salvetat-sur-Agout

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre des journées de la Femme, rencontre avec l’autrice et journaliste Maylis Adhémar sur ses ouvrages, conversation, lectures, dédicaces.

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

English :

As part of the Journées de la Femme (Women’s Day), meet author and journalist Maylis Adhémar to talk about her books, with readings and book signings.

