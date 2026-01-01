Rencontre littéraire Le Pêchereau
Rencontre littéraire Le Pêchereau jeudi 29 janvier 2026.
Rencontre littéraire
Place du 8 mai 1945 Le Pêchereau Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:00:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
La Bibliothèque du Pêchereau reçoit Jeanine Berducat pour une causerie autour des livres, de son travail d’auteur. .
Place du 8 mai 1945 Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library and Caroline H’s Astronomy Club (Familles Rurales Maillet) are offering an Astronomy Exhibition .
L’événement Rencontre littéraire Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Vallée de la Creuse