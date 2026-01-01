Rencontre littéraire

Place du 8 mai 1945 Le Pêchereau Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

La Bibliothèque du Pêchereau reçoit Jeanine Berducat pour une causerie autour des livres, de son travail d’auteur. .

Place du 8 mai 1945 Le Pêchereau 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The library and Caroline H’s Astronomy Club (Familles Rurales Maillet) are offering an Astronomy Exhibition .

L’événement Rencontre littéraire Le Pêchereau a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Vallée de la Creuse