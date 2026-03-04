Rencontre littéraire : le souffle d’une écriture cosmopolite, Institut français du Gabon, Libreville

Rencontre littéraire : le souffle d’une écriture cosmopolite Samedi 7 mars, 10h30 Institut français du Gabon Libreville

Entrée libre

L’écrivaine Bessora sera à l’Institut français du Gabon pour une rencontre exceptionnelle autour de son ouvrage Vous, les ancêtres.

À travers ce récit puissant mêlant histoire intime et mémoire coloniale, l’autrice nous entraîne entre Afrique, Europe et Amérique, interrogeant filiations, transmission et héritages.

Une occasion privilégiée d’échanger avec une voix majeure de la littérature contemporaine et de plonger au cœur d’une œuvre aussi bouleversante que nécessaire.

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie