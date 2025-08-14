Rencontre littéraire « Les contes du nouveau monde réel » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Rencontre littéraire « Les contes du nouveau monde réel » BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre jeudi 14 août 2025.

Rencontre littéraire « Les contes du nouveau monde réel »

BAGNERES-DE-BIGORRE Au vallon de Salut Face à la cabane et aux jeux enfants Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-14 10:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Catherine Cesp, autrice locale, vous invite à des rencontres/partages.

Elles vous y présentera ses livres sous différentes formes par des rencontres/rendez-vous.

En nous mettant l’eau à la bouche après la lecture du premier chapitre de ce nouveau conte, elle proposera une animation autour de cette lecture.

A la fin de chaque rencontre, Catherine vous proposera ses livres et pourra vous les dédicacer… !

Rencontre/partage offerte et livres de 10 à 15 euros.

Les Contes du Nouveau Monde Réel , un vrai conte pour se réconcilier avec le plus beau des sentiments…

Une rencontre entre Robin et Clémentine.

« On a volé l’Amour ! », lui dit-elle. Touché par sa tristesse, Robin ne peut rester insensible.

C’est alors qu’il se souvient qu’un jour de désarroi et de désespoir, quelqu’un lui a redonné Joie et goût à la Vie.

Un conte tout plein de tendresse et de beaucoup, beaucoup d’Amour.

Un livre pour comprendre et gérer ses émotions et bien d’autres…

Des contes, des poèmes, des piécettes, du théâtre dans cette nouvelle collection du Nouveau Monde Réel pour petits et grands..! « On a volé l’amour » en est le volume

BAGNERES-DE-BIGORRE Au vallon de Salut Face à la cabane et aux jeux enfants Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie catherinechalew@gmail.com

English :

Catherine Cesp, a local author, invites you to a series of meetings/shares.

She’ll be presenting her books in a variety of « forms » through meetings and appointments.

After the reading of the first chapter of this new tale, she will offer a « mouth-watering » animation around this reading.

At the end of each meeting, Catherine will offer you her books and sign them for you!

Free meeting/sharing and books from 10 to 15 euros.

« Les Contes du Nouveau Monde Réel », a true tale of reconciliation with the most beautiful of feelings…

A meeting between Robin and Clémentine.

« Love has been stolen! » she tells him. Touched by her sadness, Robin can’t remain unmoved.

That’s when he remembers that on a day of despair and despair, someone gave him back Joy and a taste for Life.

A tale full of tenderness and lots and lots of love.

A book for understanding and managing your emotions and many others…

Tales, poems, plays and theater in this new collection from Le Nouveau Monde Réel for young and old…! « On a volé l’amour » is the first volume

German :

Catherine Cesp, eine lokale Autorin, lädt Sie zu Begegnungen/Austausch ein.

Sie wird Ihnen dort ihre Bücher in verschiedenen « Formen » durch Begegnungen/Termine vorstellen.

Nach der Lektüre des ersten Kapitels dieser neuen Geschichte wird sie uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen und eine Animation rund um diese Lektüre anbieten.

Am Ende jedes Treffens bietet Catherine Ihnen ihre Bücher an und signiert sie für Sie…!

Die Bücher kosten zwischen 10 und 15 Euro.

das Buch « Les Contes du Nouveau Monde Réel » ist ein echtes Märchen, um sich mit dem schönsten aller Gefühle zu versöhnen…

Eine Begegnung zwischen Robin und Clementine.

« Wir haben die Liebe gestohlen! », sagt sie zu ihm. Von ihrer Traurigkeit berührt, kann Robin nicht unberührt bleiben.

Dann erinnert er sich daran, dass ihm an einem Tag der Verwirrung und Verzweiflung jemand wieder Freude und Geschmack am Leben gegeben hat.

Eine Geschichte voller Zärtlichkeit und viel, viel Liebe.

Ein Buch, um seine Emotionen und vieles mehr zu verstehen und zu bewältigen…

Märchen, Gedichte, Theaterstücke und Theaterstücke in dieser neuen Reihe von Nouveau Monde Réel für Groß und Klein…! der Band « On a volé l’amour » ist der erste Band dieser Reihe

Italiano :

Catherine Cesp, autrice locale, vi invita a una serie di incontri.

L’autrice presenterà i suoi libri in diversi modi, attraverso incontri e riunioni.

Dopo la lettura del primo capitolo di questo nuovo racconto, l’autrice proporrà una serie di attività che ci faranno venire l’acquolina in bocca.

Alla fine di ogni incontro, Catherine vi offrirà i suoi libri e ve li firmerà!

Incontro/condivisione offerto e libri da 10 a 15 euro.

« Les Contes du Nouveau Monde Réel », una vera storia di riconciliazione con il più bello dei sentimenti…

Un incontro tra Robin e Clémentine.

« L’amore è stato rubato! », gli dice lei. Toccato dalla sua tristezza, Robin non può rimanere indifferente.

È allora che si ricorda che un giorno, nel suo disordine e nella sua disperazione, qualcuno gli ha restituito la gioia e il gusto della vita.

Una storia piena di tenerezza e di tanto, tanto amore.

Un libro che aiuta a capire e a gestire le proprie emozioni e molti altri…

Racconti, poesie, opere teatrali e teatrali in questa nuova raccolta di Le Nouveau Monde Réel per grandi e piccini…! « On a volé l’amour » è il primo volume

Espanol :

Catherine Cesp, autora local, le invita a una serie de tertulias.

Presentará sus libros en diversos formatos, a través de encuentros y tertulias.

Después de leer el primer capítulo de este nuevo cuento, propondrá una serie de actividades para hacernos la boca agua.

Al final de cada reunión, Catherine les ofrecerá sus libros y se los firmará

Encuentro/compartir ofrecido y libros de 10 a 15 euros.

« Les Contes du Nouveau Monde Réel », una verdadera historia de reconciliación con el más bello de los sentimientos…

Un encuentro entre Robin y Clémentine.

« ¡Me han robado el amor! », le dice ella. Conmovido por su tristeza, Robin no puede permanecer impasible.

Es entonces cuando recuerda que un día, en su desasosiego y desesperación, alguien le devolvió la alegría y el gusto por la vida.

Un cuento lleno de ternura y mucho, mucho amor.

Un libro que le ayudará a comprender y gestionar sus emociones y muchas otras…

¡Cuentos, poemas, obras de teatro en esta nueva colección de Le Nouveau Monde Réel para grandes y pequeños…! « On a volé l’amour » es el primer volumen

