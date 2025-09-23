Rencontre littéraire les romans policiers Lanton

Rencontre littéraire les romans policiers Lanton mardi 23 septembre 2025.

15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Conférence sur les romans policiers animée par Aurélie Thumélin   .

15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 

