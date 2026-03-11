Rencontre littéraire Auditorium Clancier Limoges

Rencontre littéraire

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Limougeaud.e.s de naissance ou de cœur, des étudiant.e.s du Master Fabrique de la Littérature à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines ont réalisé le projet un peu fou d’écrire et publier un livre dont la source d’inspiration serait la ville de la porcelaine. Ainsi, en novembre 2025, Aux Dix Coins de Limoges a vu le jour aux Nouvelles Éditions Mégalithes. Découvrez les coulisses de ce projet, et rencontrez ses auteurs lors d’une discussion animée par Krystal Madiot.

Rencontre suivie d’une séance de dédicace. .

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre littéraire

L’événement Rencontre littéraire Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole