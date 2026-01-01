RENCONTRE LITTÉRAIRE LOU ACHARD LA CAFETIERE Aurignac

RENCONTRE LITTÉRAIRE LOU ACHARD

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-01-28 19:00:00

2026-01-28

Présentation et échanges avec l’autrice Lou Achard autour de son livre On déserte !

On déserte ! est un livre qui interroge sur le travail, l’épuisement et les possibles face à l’urgence sociale et écologique.

Une rencontre pour écouter, questionner et ouvrir des brèches…

Entrée libre. .

English :

Presentation and discussion with author Lou Achard about her book On déserte !

