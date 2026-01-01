RENCONTRE LITTÉRAIRE LOU ACHARD LA CAFETIERE Aurignac

RENCONTRE LITTÉRAIRE LOU ACHARD LA CAFETIERE Aurignac mercredi 28 janvier 2026.

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-01-28 19:00:00
Présentation et échanges avec l’autrice Lou Achard autour de son livre On déserte !
On déserte ! est un livre qui interroge sur le travail, l’épuisement et les possibles face à l’urgence sociale et écologique.
Une rencontre pour écouter, questionner et ouvrir des brèches…
Entrée libre.   .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16  lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Presentation and discussion with author Lou Achard about her book On déserte !

