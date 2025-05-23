Rencontre litteraire Marie-Hélène Lafon Chartres
Rencontre litteraire Marie-Hélène Lafon Chartres mercredi 8 avril 2026.
Rencontre litteraire Marie-Hélène Lafon
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-08 17:30:00
fin : 2026-04-08 19:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Marie-Hélène Lafon viendra nous présenter son dernier roman Hors Champ paru aux éditions Buchet-Chastel.
En partenariat avec la librairie l’Esperluète. Vente-dédicace à l’issue de la rencontre. Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marie-Hélène Lafon will present her latest novel, Hors Champ, published by Buchet-Chastel.
L’événement Rencontre litteraire Marie-Hélène Lafon Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES