Rencontre litteraire Marie-Hélène Lafon

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 17:30:00

fin : 2026-04-08 19:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Marie-Hélène Lafon viendra nous présenter son dernier roman Hors Champ paru aux éditions Buchet-Chastel.

En partenariat avec la librairie l’Esperluète. Vente-dédicace à l’issue de la rencontre. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie-Hélène Lafon will present her latest novel, Hors Champ, published by Buchet-Chastel.

L’événement Rencontre litteraire Marie-Hélène Lafon Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES