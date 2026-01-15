RENCONTRE LITTÉRAIRE DUNIYA Muret

RENCONTRE LITTÉRAIRE

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 19:00:00

fin : 2026-03-29 21:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Pensez à réserver pour rencontrer l’écrivain Blaise Hoffman et lectures de son dernier roman Le Peintre célèbre du village voisin suivie d’un repas partagé après la présentation.

En collaboration avec l’association le Prix du Jeune Écrivain et dans le cadre de la semaine du prix, Duniya accueille Blaise Hofmann qui présente son dernier roman Le Peintre célèbre du village voisin. Blaise Hofmann retrace, à travers ce portrait sensible, le parcours d’un artiste convaincu que l’art n’a de sens que s’il crée du lien et invite à la contemplation. .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book ahead to meet writer Blaise Hoffman and read from his latest novel, Le Peintre célèbre du village voisin, followed by a shared meal after the presentation.

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE Muret a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE