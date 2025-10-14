Rencontre littéraire: Nathalie Buchholz: « Grand-Papa » Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Mardi 14 octobre 2025 de 18h30 à 20h. Place De l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Lecture Nathalie Buchholz. C’est une petite découverte fortuite qui rappelle à Natalie Buchholz son grand-père Anatole, aujourd’hui décédé. Avec une précision poétique, l’auteure explore cette froideur du cœur.

Elle raconte l’histoire d’une famille franco-allemande dont l’ambivalence et les déchirements se reflètent dans l’histoire de la région Alsace Lorraine, et fera une amère découverte. Qui était cet homme déchiré entre l’Allemagne et la France ? Pour la première fois, l’auteure se penche sur ce grand-père qui a toujours été un étranger pour elle et qui a pourtant eu un impact jusque dans sa propre vie. Dans ses jeunes années, il s’engage dans l’armée française, mais il vit la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat enrôlé de force dans la Wehrmacht. Il choisit ensuite un camp avec véhémence et rejette même sa fille qui se marie avec un Allemand. .

Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13616 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

Reading by Nathalie Buchholz. A small chance discovery reminds Natalie Buchholz of her late grandfather Anatole. With poetic precision, the author explores this coldness of heart.

German :

Lesung von Nathalie Buchholz. Es ist ein kleiner Zufallsfund, der Natalie Buchholz an ihren verstorbenen Großvater Anatole erinnert. Mit poetischer Präzision erkundet die Autorin die Kälte des Herzens.

Italiano :

Lettura di Nathalie Buchholz. È stata una piccola scoperta casuale a ricordare a Natalie Buchholz il suo defunto nonno Anatole. Con precisione poetica, l’autrice esplora questa freddezza del cuore.

Espanol :

Lectura de Nathalie Buchholz. Fue un pequeño descubrimiento casual el que hizo recordar a Natalie Buchholz a su difunto abuelo Anatole. Con precisión poética, la autora explora esta frialdad del corazón.

