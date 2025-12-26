Rencontre littéraire Odile Kennel anderswo wohnen habiter ailleurs Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Rencontre littéraire Odile Kennel anderswo wohnen habiter ailleurs

Jeudi 5 mars 2026 de 17h30 à 19h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026, nous vous invitons à (re)découvrir la poète et romancière Odile Kennel et son recueil anderswo wohnen / habiter ailleurs.

Es ist nicht leicht mit einer schlingernden Identität Pas facile de vivre avec une identité bringuebalante , écrit Odile Kennel dans son premier récit Wimpernflug eine atemlose Erzählung, publié en 2000.



Ce questionnement de l’identité, façonnée par des circonstances biographiques, une multitude de rencontres fortuites et nourrie d’une réflexion permanente sur son Je plusieurs , est le fil rouge de l’œuvre de l’auteure, qui non seulement se définit comme issue de la génération franco-allemande mais qui est aussi une voyageuse infatigable ayant finalement élu Berlin pour y poser ses valises.

En 2011, Odile Kennel publie Ida sagt, et en 2017, Mit Blick auf See, deux romans autour du doute persistant qui caractérise l’existence de leurs personnages. Par la suite, elle se tourne davantage vers la poésie son premier recueil oder wie heißt diese interplanetare Luft est publié en 2013. Depuis, elle présente ses poèmes sur la scène poétique internationale de nombreux festivals. En 2023, elle publie irgendetwas dazwischen, une poésie résolument autobiographique, radicale et comme désinhibée.



En allemand et en français, nous discuterons avec Odile Kennel de sa poésie, des difficultés liées à la traduction de textes poétiques, de sa quête identitaire. La soirée sera animée par Ursula Hurson, responsable pédagogique de la Maison de Rhénanie-Palatinat jusqu’en 2019.



Grâce à la présence de l’éditrice française d’Odile Kennel, Hermine Robinet des Blancs Volants , vous pourrez lors de cette soirée découvrir d’autres publications récentes de cette édition, récompensée par le prix CoPo du jury 2024.



En coopération avec la librairie Book-in-Bar .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

As part of Printemps des Poètes 2026, we invite you to (re)discover poet and novelist Odile Kennel and her collection anderswo wohnen / habiter ailleurs.

