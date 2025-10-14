Rencontre littéraire – Penser, marcher, écrire : Balzac démarchologue Maison Heinrich Heine Paris

Rencontre littéraire – Penser, marcher, écrire : Balzac démarchologue Maison Heinrich Heine Paris mardi 14 octobre 2025.

En 1833, le jeune Balzac publie la « Théorie de la démarche », œuvre

« à la fois railleuse et scientifique » qui aborde de façon insolite le

problème de l’étude savante de la marche, alors en plein essor. En

examinant un acte trivial et quotidien qui lui semble un abîme sans

fond, l’écrivain place ses propres réflexions « entre la toise du savant

et le vertige du fou ». Destinée par son auteur aux « Etudes

analytiques » de La Comédie humaine, mais jamais republiée de son

vivant, l’analyse balzacienne de la démarche dessine les contours d’une

« science des riens » interrogeant les problèmes fondamentaux de

l’anthropologie.

Une nouvelle édition de la Théorie de la démarche paraît en 2025 aux Editions Le Passage, présentée par Andreas Mayer, discutée par Yves Gagneux et accompagnée d’une lecture du texte par l’acteur Claude Guyonnet.

En partenariat avec la Maison de Balzac

Et si votre façon de marcher trahissait tout de vous ? Parcourez cette hypothèse dans « La Théorie de la démarche » de Balzac.

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-14T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-15T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-14T19:30:00+02:00_2025-10-14T21:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/penser-marcher-ecrire-balzac-demarchologue https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine