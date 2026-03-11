Rencontre littéraire Médiathèque de Pissos Pissos
Rencontre littéraire
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes
Rencontre littéraire avec deux autrices. Du polar au fantastique, elles nous expliqueront leur passion !
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr
English : Rencontre littéraire
Literary encounter with two authors. From thrillers to fantasy, they’ll explain their passion!
