Rencontre littéraire « Quand les mots rencontrent les vins »

Chez Clairon 33 rue Olliffe Deauville Calvados

Certains soirs au restaurant Chez Clairon, les soirées sont accompagnées de musique !

Carole Gaillard, sommelière fondatrice de Chais Elles, accueille Eric Debese, qui vient de publier son premier ouvrage « Un poisson nommé Lumière », un récit initiatique d’un homme en chute libre, rattrapé par ses démons et les silences familiaux. Eric Debese partagera son expérience et expliquera pourquoi écriture et résilience peuvent devenir synonymes.

La rencontre sera suivie d’une dégustation, au cours de laquelle Carole Gaillard parlera de sa passion et de son admiration pour les femmes vigneronnes . .

Chez Clairon 33 rue Olliffe Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 62 05 79 09

