Rencontre littéraire rentrée littéraire Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer mercredi 1 octobre 2025.

Rue du Presbytère Médiathèque le Chat Pitre Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

Vous ne savez que choisir parmi les 484 livres de la rentrée littéraire ?

Venez écouter les conseils avisés de l’équipe de la Librairie Curieuse !

Gratuit.

Renseignements auprès de la Médiathèque. .

Rue du Presbytère Médiathèque le Chat Pitre Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

