Rencontre littéraire – Russische Spezialitäten (Spécialités russes) Maison Heinrich Heine Paris jeudi 15 janvier 2026.
À Leipzig, en Allemagne, une famille juive d’origine ukrainienne
tient une boutique de spécialités russes. Vodka, pelmeni et cartes SIM
se côtoient dans un joyeux bazar. Mais, depuis l’invasion russe en
Ukraine, les choses se tendent entre le narrateur et sa mère. Cette
dernière, fascinée par la propagande de Poutine, semble avoir perdu tout
sens critique. Il décide de se rendre à Kyiv et de s’improviser «
reporter de guerre » afin que sa mère ouvre les yeux. Un roman
tragi-comique prodigieux qui évoque tout à la fois le sentiment
d’appartenance à une langue, la nostalgie, la montée de l’extrême droite
et l’amour mère-fils.
vente du livre en allemand et en français est prévue à l’issue de
l’événement. Le paiement ne peut s’effectuer qu’en espèce et en chèque.
À l’occasion de la sortie de la traduction en français de son dernier roman Russische Spezialitäten (Spécialités russes)(Denoël, 2026), Dmitrij Kapitelman s’entretiendra avec la traductrice Peggy Rolland.
Le jeudi 15 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
