Rencontre littéraire | « Safar, l’histoire du Coran en Europe » Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes lundi 20 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-20 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Le Coran, livre sacré de l’islam, est présent dans la culture européenne depuis le Moyen Âge. Racontée en Docu-BD dans cet album* passionnant, la formidable histoire du Coran en Europe ne cesse de nous surprendre !*Album scénarisé par John Tolan et Mauricio Busca, illustré par Ernesto Anderle.Rencontre avec John Tolan, Professeur d’histoire à Nantes Université Entrée libre,Le lundi 20 octobre, 18hEuropa Nantes

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu