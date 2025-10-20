Rencontre littéraire | « Safar, l’histoire du Coran en Europe » Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Rencontre littéraire | « Safar, l’histoire du Coran en Europe » Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes lundi 20 octobre 2025.

Rencontre littéraire | « Safar, l’histoire du Coran en Europe » Lundi 20 octobre, 18h00 Maison de l’Europe – Europa Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T18:00:00 – 2025-10-20T20:00:00

Fin : 2025-10-20T18:00:00 – 2025-10-20T20:00:00

Le Coran, livre sacré de l’islam, est présent dans la culture européenne depuis le Moyen Âge. Racontée en Docu-BD dans cet album* passionnant, la formidable histoire du Coran en Europe ne cesse de nous surprendre !

*Album scénarisé par John Tolan et Mauricio Busca, illustré par Ernesto Anderle.

Rencontre avec John Tolan, Professeur d’histoire à Nantes Université

Entrée libre,

Le lundi 20 octobre, 18h

Europa Nantes

Maison de l’Europe – Europa Nantes 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisoneurope-nantes.eu »}]

Rencontre littéraire | « Safar, l’histoire du Coran en Europe » histoire rencontre littéraire

Dessinateur :

Ernesto Anderle