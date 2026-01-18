RENCONTRE LITTÉRAIRE Café des Mouffettes (café de la Place) Saint-Bauzille-de-Putois
Présentation du livre Arpenter la ville par son auteur, Christian LEJOSNE et lecture d’extraits par Isabelle DAVID-IGEL, lectrice à voix haute. Dédicace. Echanges.
Christian Lejosne a commencé à écrire en 2002, après avoir
quitté Arras. D’abord des chroniques mensuelles sur internet
(L’Air de rien). Arpenter la ville est son cinquième ouvrage
publié chez L’Harmattan. .
Café des Mouffettes (café de la Place) 45 rue du Croutou Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 52 75 21 84 lapenseevagabonde@gmail.com
English :
Presentation of the book Arpenter la ville by its author, Christian LEJOSNE, and reading of excerpts by reader Isabelle DAVID-IGEL. Signing session. Discussion.
