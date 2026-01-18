RENCONTRE LITTÉRAIRE Café des Mouffettes (café de la Place) Saint-Bauzille-de-Putois

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Café des Mouffettes (café de la Place) 45 rue du Croutou Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Présentation du livre Arpenter la ville par son auteur, Christian LEJOSNE et lecture d’extraits par Isabelle DAVID-IGEL, lectrice à voix haute. Dédicace. Echanges.

Christian Lejosne a commencé à écrire en 2002, après avoir

quitté Arras. D’abord des chroniques mensuelles sur internet

(L’Air de rien). Arpenter la ville est son cinquième ouvrage

publié chez L’Harmattan. .

Presentation of the book Arpenter la ville by its author, Christian LEJOSNE, and reading of excerpts by reader Isabelle DAVID-IGEL. Signing session. Discussion.

