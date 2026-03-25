Rencontre littéraire Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Rencontre littéraire

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Rencontre littéraire À 10h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. Rencontre avec Alban Bouquette pour son livre Elle aimait par-dessous tout crever des bulles .

Entrée libre. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr

Organisé par la Mairie. .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Rencontre littéraire

L’événement Rencontre littéraire Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Rives du Morvan