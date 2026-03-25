Rencontre littéraire Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Rencontre littéraire Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains samedi 11 avril 2026.
Rencontre littéraire
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Rencontre littéraire À 10h au Pôle Culturel, 35 avenue du Général d’Espeuilles. Rencontre avec Alban Bouquette pour son livre Elle aimait par-dessous tout crever des bulles .
Entrée libre. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr
Organisé par la Mairie. .
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Rencontre littéraire
L’événement Rencontre littéraire Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Rives du Morvan
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