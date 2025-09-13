Rencontre littéraire Saint-Julien-les-Villas

Carlos Modesto sera en dédicace à la bibliothèque de Saint-Julien-les-Villas le 13 septembre pour son livre « Il était une robe noire, l’histoire d’Angel & d’Amalia ».



Entrée libre. .

Bibliothèque municipale de Saint-Julien-Les-Villas Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 74 63 81 st-julien@troyes-cm.fr

