Rencontre littéraire Saint-Julien-les-Villas samedi 13 septembre 2025.
Bibliothèque municipale de Saint-Julien-Les-Villas Saint-Julien-les-Villas Aube
Début : 2025-09-13 14:00:00
2025-09-13
Carlos Modesto sera en dédicace à la bibliothèque de Saint-Julien-les-Villas le 13 septembre pour son livre « Il était une robe noire, l’histoire d’Angel & d’Amalia ».
Entrée libre. .
Bibliothèque municipale de Saint-Julien-Les-Villas Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 74 63 81 st-julien@troyes-cm.fr
