Rencontre littéraire Séance de dédicaces avec Marie Dubois Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

Marie Dubois viendra dédicacer sa nouvelle BD Les grandes oubliées . De la préhistoire à nos jours, découvrez l’histoire sous un angle nouveau. Vous allez être surpris, vous allez beaucoup rire, vous allez adorer Gwendoline !

Une formidable BD incontournable. A lire, à relire, à offrir !

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d’Histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l’âge des cavernes jusqu’à nos jours, Titiou Lecoq a analysé les mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire. S’appuyant sur les découvertes les plus récentes, elle a redonné vie à des visages effacés, raconté ces invisibles, si nombreuses qui ont changé le monde. Et Marie Dubois a mis tout cela en images, avec un humour mordant. Irrésistible ! .

