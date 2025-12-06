Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Bastien Petit Librairie Le Goût des Mots Mortagne-au-Perche

Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Bastien Petit

Librairie Le Goût des Mots 34, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dédicace gourmande avec Bastien Petit, autour de nouveau livre Le Brunch Book , éditions First.

C’est un guide très complet qui rassemble de nombreuses recettes et de précieux conseils pour réussir son brunch. Le livre fait le tour du sujet en abordant toutes ses facettes recettes sucrées et salées, pains et viennoiseries, et même des conseils pour s’organiser (anticiper, dresser une jolie table…).

Choisissez le brunch qui nous convient le brunch gourmand , l’américain , le sportif … ou alors le brunch de la flemme ! Des plus classiques (crêpes, brownie au chocolat…) aux plus originales (pancakes aux épinards, petits flans d’oignons confits…), les recettes sont complétées par des conseils pour nous aider dans leur réalisation. Le livre est généreux en photos, toutes aussi alléchantes les unes que les autres. C’est le cadeau idéal pour Noël !

Bastien Petit est un passionné de cuisine qui aime autant créer que partager. Auteur de quatre livres de recettes parus chez First Éditions, il propose une cuisine accessible, créative et gourmande, inspirée de ses rencontres et de ses expériences. Après une formation à l’école hôtelière de 6 ans et une carrière en finance, il travaille aujourd’hui pour une compagnie de yachts sur la Seine, un univers où précision et exigence rencontrent l’art de recevoir. Sur les réseaux sociaux, et notamment via son compte Instagram @bcook.leblog, Bastien fait vivre depuis 10 ans sa passion pour le bon et le beau à travers des recettes, des astuces et un regard sincère sur la cuisine du quotidien. .

Librairie Le Goût des Mots 34, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 02 04 legoutdesmots@orange.fr

English : Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Bastien Petit

L’événement Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Bastien Petit Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-11-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE