Rencontre littéraire Sylvain Prudhomme Association Colophon Grignan vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre littéraire Sylvain Prudhomme

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme

Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Rencontre littéraire en présence de SYLVAIN PRUDHOMME pour son livre « Coyotte »
Discussion animée par Adrian Meyronnet
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16  colophon2@orange.fr

English :

Literary encounter with SYLVAIN PRUDHOMME for his book « Coyotte »
Discussion moderated by Adrian Meyronnet

German :

Literarische Begegnung in Anwesenheit von SYLVAIN PRUDHOMME für sein Buch « Coyotte »
Diskussion, moderiert von Adrian Meyronnet

Italiano :

Incontro letterario con SYLVAIN PRUDHOMME per il suo libro « Coyotte »
Discussione moderata da Adrian Meyronnet

Espanol :

Encuentro literario con SYLVAIN PRUDHOMME por su libro « Coyotte »
Debate moderado por Adrian Meyronnet

