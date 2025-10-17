Rencontre littéraire Sylvain Prudhomme Association Colophon Grignan
Rencontre littéraire Sylvain Prudhomme Association Colophon Grignan vendredi 17 octobre 2025.
Rencontre littéraire Sylvain Prudhomme
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
2025-10-17
Rencontre littéraire en présence de SYLVAIN PRUDHOMME pour son livre « Coyotte »
Discussion animée par Adrian Meyronnet
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
English :
Literary encounter with SYLVAIN PRUDHOMME for his book « Coyotte »
Discussion moderated by Adrian Meyronnet
German :
Literarische Begegnung in Anwesenheit von SYLVAIN PRUDHOMME für sein Buch « Coyotte »
Diskussion, moderiert von Adrian Meyronnet
Italiano :
Incontro letterario con SYLVAIN PRUDHOMME per il suo libro « Coyotte »
Discussione moderata da Adrian Meyronnet
Espanol :
Encuentro literario con SYLVAIN PRUDHOMME por su libro « Coyotte »
Debate moderado por Adrian Meyronnet
