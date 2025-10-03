Rencontre littéraire Un aller-retour dans le noir Médiathèque Garlin
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-10-03
Dans le cadre du festival « Un aller retour dans le noir », rencontre avec l’auteur Simon François pour présenter son roman La proie et la meute. La rencontre sera précédée par une lecture de textes issus du roman par le groupe « A vive voix » et suivie d’une vente organisée par la librairie Biau et d’une séance de dédicace. Un pot sera ensuite offert. .
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
