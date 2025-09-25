Rencontre littéraire Salle Cueco Uzerche

Salle Cueco Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Dans le cadre du Prix des Lecteurs Corréziens, les bibliothécaires de la médiathèque Simone de Beauvoir, reçoivent Julie Héraclès, lauréate du Prix 2024/2025 pour son roman « Vous ne connaissez rien de moi ».

La rencontre se déroulera salle Cueco à l’auditorium Sophie Dessus.

L’autrice recevra le prix officiellement, puis s’ensuivra un échange sur son livre (sans trop en dévoiler le contenu, pour les personnes ne l’ayant pas encore lu) et son travail d’écriture. A l’issue de la rencontre, l’autrice se prêtera à une séance de dédicace (la Librairie Préférences de Tulle sera présente). Un pot clôturera cette soirée. .

Salle Cueco Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15 mediatheque@uzerche.fr

