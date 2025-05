Rencontre littéraire – Librairie A La Page Vichy, 13 juin 2025 18:00, Vichy.

Allier

Rencontre littéraire Librairie A La Page 5 rue Sornin Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-06-13 19:15:00

Date(s) :

2025-06-13

Pascale Auraix-Jonchière présentera son roman » A la belle saison ». Une séance de dédicace suivra la rencontre.

.

Librairie A La Page 5 rue Sornin

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 13 33 lgv-alapage@wanadoo.fr

English :

Pascale Auraix-Jonchière will present her novel « A la belle saison ». A book signing will follow.

German :

Pascale Auraix-Jonchière wird ihren Roman « A la belle saison » vorstellen. Im Anschluss an die Veranstaltung findet eine Signierstunde statt.

Italiano :

Pascale Auraix-Jonchière presenterà il suo romanzo « A la belle saison ». Seguirà la firma del libro.

Espanol :

Pascale Auraix-Jonchière presentará su novela « A la belle saison ». A continuación habrá una firma de libros.

L’événement Rencontre littéraire Vichy a été mis à jour le 2025-05-21 par Vichy Destinations