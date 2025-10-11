Rencontre littéraire Vie à vie Feraoun et Giono Manosque
Rencontre littéraire Vie à vie Feraoun et Giono Manosque samedi 11 octobre 2025.
Rencontre littéraire Vie à vie Feraoun et Giono
Comme Giono avec la Provence, Feraoun a pris appui sur son petit peuple de Kabylie, mais pour atteindre l’universel a écrit Emmanuel Roblès.
English :
« Like Giono with Provence, Feraoun drew on his small people of Kabylia, but to reach the universal, » writes Emmanuel Roblès.
German :
« Wie Giono mit der Provence hat sich Feraoun auf sein kleines Volk in der Kabylei gestützt, aber um das Universelle zu erreichen », schrieb Emmanuel Roblès.
Italiano :
« Come Giono con la Provenza, Feraoun ha attinto al suo piccolo popolo della Cabilia, ma per raggiungere l’universale » ha scritto Emmanuel Roblès.
Espanol :
« Como Giono con Provenza, Feraoun se basó en su pequeño pueblo de Cabilia, pero para llegar a lo universal », escribió Emmanuel Roblès.
