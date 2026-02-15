Rencontre littérature et rock avec Romain Humeau Librairie L’Escampette Pau

Rencontre littérature et rock avec Romain Humeau

Librairie L’Escampette 19 rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Romain Humeau sera à L’Escampette pour un moment d’échanges avant un concert (à 21h) à L’Ampli de Billère. Le chanteur dialoguera avec Stéphane Cortijo autour de son parcours de lecteur et de musicien. Il y sera question de Boris Vian, Jean Teulé, Pablo Neruda et bien d’autres…

Cet événement est un nouveau rendez-vous de La SMAC et la Plume, projet initié par l’asso-ciation

Ampli labellisée SMAC (Scène de Musiques Actuelles) en collaboration avec le réseau des Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine. Lors de chaque événement, un artiste explore les liens étroits entre la musique et la littérature. .

