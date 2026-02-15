Rencontre littérature et rock avec Romain Humeau Librairie L’Escampette Pau
Rencontre littérature et rock avec Romain Humeau Librairie L'Escampette Pau samedi 21 février 2026.
Rencontre littérature et rock avec Romain Humeau
Librairie L’Escampette 19 rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques
Romain Humeau sera à L’Escampette pour un moment d’échanges avant un concert (à 21h) à L’Ampli de Billère. Le chanteur dialoguera avec Stéphane Cortijo autour de son parcours de lecteur et de musicien. Il y sera question de Boris Vian, Jean Teulé, Pablo Neruda et bien d’autres…
Cet événement est un nouveau rendez-vous de La SMAC et la Plume, projet initié par l’asso-ciation
Ampli labellisée SMAC (Scène de Musiques Actuelles) en collaboration avec le réseau des Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine. Lors de chaque événement, un artiste explore les liens étroits entre la musique et la littérature. .
Librairie L'Escampette 19 rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques
