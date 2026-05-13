Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre Littératures Métisses Rue des écoles Anais

Rencontre Littératures Métisses Rue des écoles Anais mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Rue des écoles

Adresse : Bibliothèque

Ville : 16560 Anais

Département : Charente

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Anais

Rencontre Littératures Métisses

Rue des écoles Bibliothèque Anais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Le Festival Musiques et Littératures Métisses approche.
  .

Rue des écoles Bibliothèque Anais 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival Musiques et Littératures Métisses is approaching.

L’événement Rencontre Littératures Métisses Anais a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Anais (Charente)