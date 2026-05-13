Rencontre Littératures Métisses Rue des écoles Anais
Rencontre Littératures Métisses Rue des écoles Anais mercredi 3 juin 2026.
Anais
Rencontre Littératures Métisses
Rue des écoles Bibliothèque Anais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Le Festival Musiques et Littératures Métisses approche.
.
Rue des écoles Bibliothèque Anais 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival Musiques et Littératures Métisses is approaching.
L’événement Rencontre Littératures Métisses Anais a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Anais (Charente)
- Festival graines de mômes Ma boîte à couleurs Anais 15 juin 2026