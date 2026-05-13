Rencontre Littératures Métisses Rue des écoles Anais

Anais

Rencontre Littératures Métisses

Rue des écoles Bibliothèque Anais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03 19:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Le Festival Musiques et Littératures Métisses approche.

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Rue des écoles Bibliothèque Anais 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

The Festival Musiques et Littératures Métisses is approaching.

L’événement Rencontre Littératures Métisses Anais a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente