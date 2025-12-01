Rencontre Livre sur la Place David Lelait-Helo et Clémentine Célarié Auditorium Musée des Beaux-Arts Nancy

Rencontre Livre sur la Place David Lelait-Helo et Clémentine Célarié

Le Livre sur la Place et le réseau Stan ont le plaisir de vous convier à la rencontre avec David LELAIT-HELO

Lauréat du Prix Métropolitain du réseau Stan 2025

pour Il était une femme étrange, Éd. Héloïse d’Ormesson

La remise du prix sera suivie par une rencontre avec l’auteur et son éditrice Héloïse d’Ormesson, animée par Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la Place.

Lecture d’extraits par Clémentine Célarié.

Sans réservation, assurée dans la limite des capacités de la salle.

Conditions sanitaires et sécuritaires en vigueur à la date de la rencontre.Tout public

Auditorium Musée des Beaux-Arts 1 rue Gustave Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Le Livre sur la Place and the Stan network are pleased to invite you to meet David LELAIT-HELO

Winner of the Prix Métropolitain du réseau Stan 2025

for Il était une femme étrange, Éd. Héloïse d?Ormesson

The award ceremony will be followed by a meeting with the author and his publisher Héloïse d?Ormesson, hosted by Sarah Polacci, general curator of Livre sur la Place.

Extracts will be read by Clémentine Célarié.

No reservation necessary, subject to room capacity.

Health and safety conditions in force on the date of the event.

German :

Le Livre sur la Place und das Netzwerk Stan freuen sich, Sie zu einem Treffen mit David LELAIT-HELO einzuladen

Gewinner des Prix Métropolitain du réseau Stan 2025

für Il était une femme étrange, Éd. Héloïse d’Ormesson

Im Anschluss an die Preisverleihung findet ein Treffen mit dem Autor und seiner Verlegerin Héloïse d’Ormesson statt, das von Sarah Polacci, der Generalkommissarin des Livre sur la Place, moderiert wird.

Lesung von Auszügen durch Clémentine Célarié.

Ohne Reservierung, im Rahmen der Raumkapazitäten.

Die Veranstaltung findet unter den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen statt.

Italiano :

Le Livre sur la Place e la rete Stan sono lieti di invitarvi a incontrare David LELAIT-HELO

Vincitore del Prix Métropolitain du réseau Stan 2025

per Il était une femme étrange, Éd. Héloïse d’Ormesson

La cerimonia di premiazione sarà seguita da un incontro con l’autore e il suo editore, Héloïse d’Ormesson, condotto da Sarah Polacci, curatrice generale di Livre sur la Place.

Alcuni estratti saranno letti da Clémentine Célarié.

Non è necessaria la prenotazione, a seconda della capienza della sala.

Condizioni di salute e sicurezza in vigore alla data dell’evento.

Espanol :

Le Livre sur la Place y la red Stan tienen el placer de invitarle a conocer a David LELAIT-HELO

Ganador del Prix Métropolitain du réseau Stan 2025

por Il était une femme étrange, Éd. Héloïse d’Ormesson

Tras la entrega del premio, tendrá lugar un encuentro con el autor y su editora, Héloïse d’Ormesson, organizado por Sarah Polacci, conservadora general de Livre sur la Place.

Clémentine Célarié leerá algunos extractos.

No es necesario reservar, sujeto a la capacidad de la sala.

Condiciones de higiene y seguridad vigentes en la fecha del acto.

