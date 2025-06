Rencontre loisirs – Manou Partages Nantes 24 juin 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-24 15:00 – 17:00

Gratuit : non Sur adhésion à l’association Age maximum : 99

???? Rendez-vous chaque mardi de 15h à 17h???? Chez Manou Partages Au programme : Jeux de sociétéActivités de loisirsMoments conviviaux et échanges en toute simplicité

Manou Partages Nantes 44300