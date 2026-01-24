Rencontre Louise Lecallo, papetière au moulin de la Rouzique patio Pau

Rencontre Louise Lecallo, papetière au moulin de la Rouzique

Louise Lecallo, papetière au Moulin de la Rouzique (Couze-et-Saint-Front, Dordogne)

Démonstration et atelier

Médiathèque André Labarrère, patio

Découvrez le savoir-faire ancestral de la papeterie

avec Louise Lecallo, les différentes étapes de la

fabrication du papier artisanal et mettez la main à la

pâte pour façonner votre propre feuille. .

patio Médiathèque andré Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

