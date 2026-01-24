Rencontre Louise Lecallo, papetière au moulin de la Rouzique patio Pau
Louise Lecallo, papetière au Moulin de la Rouzique (Couze-et-Saint-Front, Dordogne)
Démonstration et atelier
Médiathèque André Labarrère, patio
Découvrez le savoir-faire ancestral de la papeterie
avec Louise Lecallo, les différentes étapes de la
fabrication du papier artisanal et mettez la main à la
pâte pour façonner votre propre feuille. .
patio Médiathèque andré Labarrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
