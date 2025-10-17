Rencontre ludique gastronomique, par les Cultiveuses Maison de la Réserve écologique Épinay-sur-Seine

Rencontre ludique gastronomique, par les Cultiveuses Vendredi 17 octobre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Maison de la Réserve écologique Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00 – 2025-10-17T10:00

Fin : 2025-10-17T15:00 – 2025-10-17T16:00

De manière ludique et en parcourant le quartier, vous apprendrez à porter un regard différent sur le paysage urbain et végétal qui vous entoure. Vous prendrez la mesure des fonctions nourricières des arbres et des végétaux présents sur le territoire tout en échangeant sur les pratiques culinaires qui les lient.

Maison de la Réserve écologique 74 rue Saint-Gratien 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 95210 Gros Buisson Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}]

©Ville d’Epinay-sur-Seine