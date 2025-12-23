Rencontre Lukas Aubin, La Galerne Le Havre

Rencontre Lukas Aubin

2026-02-06 18:00:00

La Palestine, le Somaliland dans la Corne de l’Afrique, la Transnistrie en Europe de l’Est, la République turque de Chypre du Nord, le Sahara occidental ou encore la micronation autoproclamée du Liberland, ces territoires disposent souvent d’un peuple, d’un gouvernement, d’un drapeau et même d’une monnaie, mais ils ne sont pas reconnus comme des États à part entière par la communauté internationale.

À l’heure où la guerre fait son retour en Europe orientale, Lukas Aubin (qui a grandi au Havre, aujourd’hui directeur de recherche à l’IRIS, géopolitologue) s’est intéressé à la géopolitique des États fantômes, qui éclaire autrement les mutations mondiales.

