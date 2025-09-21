Rencontre Lune cachée Café du Vent des Forêts Lahaymeix

Rencontre Lune cachée

Café du Vent des Forêts 6 Grande route Lahaymeix Meuse

Qu’est-ce qu’un cours d’eau ? Comment fonctionne-t-il ? Quels mondes ouvre-t-il ? C’est en partant de ces questions qu’artistes et chercheurs, depuis leurs champs de recherches respectifs, converseront autour de leur rapport aux rivières, la manière de les appréhender, d’être attentif à ce qu’elles nous font voir et nous font dire. Au fil de l’eau, il se pourrait d’ailleurs que la discussion déborde de son lit vers des considérations élargies.Tout public

Café du Vent des Forêts 6 Grande route Lahaymeix 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

What is a river? How does it work? What worlds does it open up? With these questions as a starting point, artists and researchers, from their respective fields of research, will discuss their relationship with rivers, the way we approach them, and how we can be attentive to what they make us see and say. As the water flows, the discussion may well spill over into wider considerations.

German :

Was ist ein Fluss? Wie funktioniert er? Welche Welten eröffnet er? Ausgehend von diesen Fragen werden sich Künstler und Forscher aus ihren jeweiligen Forschungsgebieten über ihre Beziehung zu Flüssen unterhalten, über die Art und Weise, sie zu begreifen und darauf zu achten, was sie uns sehen lassen und was sie uns sagen lassen. Im Laufe des Wassers könnte die Diskussion auch über die Ufer treten und in andere Bereiche übergehen.

Italiano :

Che cos’è un fiume? Come funziona? Quali mondi apre? Partendo da queste domande, artisti e ricercatori discuteranno del loro rapporto con i fiumi, di come ci avviciniamo ad essi e di come possiamo essere attenti a ciò che ci fanno vedere e dire. Con lo scorrere dell’acqua, la discussione potrebbe sfociare in considerazioni più ampie.

Espanol :

¿Qué es un río? ¿Cómo funciona? ¿Qué mundos abre? Partiendo de estas preguntas, artistas e investigadores debatirán su relación con los ríos, cómo nos acercamos a ellos y cómo podemos estar atentos a lo que nos hacen ver y decir. Mientras el agua fluye, el debate puede desembocar en consideraciones más amplias.

