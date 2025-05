Rencontre « Ma santé, ma planète » – Pop Arles Arles, 19 juin 2025 17:00, Arles.

Le 19 juin au Pop Arles, la Macif vous invite à rencontrer des associations et des experts locaux qui agissent pour préserver votre environnement et votre santé.

Un évènement ouvert à tous !

Découvrez comment agir pour préserver votre capital forme tout en respectant la biodiversité et le climat !



Jeudi 19 juin, rendez-vous au Pop Arles, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, à Arles, pour la rencontre Ma santé, ma planète, un événement organisé par la Macif.



De 17h à 19h, participez à des animations sur stand et à des ateliers autour de l’alimentation responsable et des transitions écologiques.



A 19h, assistez à la projection d’un documentaire sur les bienfaits de la nature sur la santé, suivi d’un débat avec des experts, spécialistes de la santé environnementale sur le territoire.



Un événement gratuit et ouvert à tous ! .

Pop Arles 1 Rue Ferdinand de Lesseps

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 48 32 66 ubal_prevention-sante@macif.fr

English :

On June 19 at Pop Arles, Macif invites you to meet local associations and experts who are taking action to protect your environment and your health.

An event open to all!

German :

Am 19. Juni im Pop Arles lädt Macif Sie ein, lokale Vereine und Experten zu treffen, die sich für den Schutz Ihrer Umwelt und Ihrer Gesundheit einsetzen.

Eine Veranstaltung, die für alle offen ist!

Italiano :

Il 19 giugno, al Pop Arles, il Macif vi invita a incontrare le associazioni e gli esperti locali che lavorano per proteggere il vostro ambiente e la vostra salute.

Un evento aperto a tutti!

Espanol :

El 19 de junio en Pop Arles, Macif le invita a reunirse con asociaciones y expertos locales que trabajan para proteger su medio ambiente y su salud.

Un evento abierto a todos

